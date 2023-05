Tra andata e ritorno ci sono volute quasi tre ore di viaggio. Per un totale di 200 chilometri e 40 euro di benzina, senza però essere stato visitato. Brutta avventura pochi giorni fa per Raffaele Serra, un pensionato di Uras, 63 anni.

Circa due settimane fa Serra ha prenotato tramite il Cup, il sistema di prenotazione e di pagamento delle prestazioni ambulatoriali specialistiche della Regione Sardegna solo se si è in possesso di una ricetta medica, una visita diabetologica all’ospedale “Mastino” di Bosa. Era la struttura dove era possibile essere visitato nel minor tempo possibile. Appuntamento per il 18 maggio alle 12.30, così legge nel messaggio che il pensionato ha ricevuto subito dopo la prenotazione sul proprio telefono.

Quando però Raffaele Serra è arrivato a destinazione non ha trovato nessun medico. «Sembra uno scherzo ma in realtà è tutto vero - racconta l’uomo, disabile al cento per cento a causa di diverse patologie -. Dopo che ho aspettato per trenta minuti ho chiesto a un’infermiera informazioni sulla mia visita. La stessa mi ha subito detto che il medico era assente e che tutti pazienti che dovevano essere visitati erano stati avvisati dell'annullamento della visita. Peccato però che io non ho mai ricevuto una telefonata, una nemmeno una mail o un messaggio».

Raffaele Serra, arrabbiato, assieme all’infermiera, si è poi avvicinato all’accettazione per chiedere informazioni sulla sua vicenda e per prenotare un’altra visita, visto che ormai era lì: «L’operatrice però non mi ha nemmeno voluto ascoltare - racconta ancora -. Fortunatamente con me c'era anche l'infermiera, visibilmente incredula per l’accaduto». A quel punto è salito in macchina per tornare a Uras, senza essere visitato.

«Ma non finisce qua - promette -. Ho già contattato un legale per presentare un esposto alla Asl quanto prima. Queste cose non devono accadere. Non siamo numeri ma persone. Non mi interessa presentare nessuna denuncia, ma almeno esigo le scuse ma anche capire perché ancora oggi nel 2023 accadono queste cose tristi».

© Riproduzione riservata