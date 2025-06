Un questionario rivolto ai cittadini per verificare la possibilità di istituire un servizio complementare di trasporto locale verso la stazione ferroviaria di Uras-Mogoro. È quanto propongono ai residenti gli amministratori di Curcuris (capofila) e Ales. Una risposta alla carenza nell’offerta di collegamenti con il resto dell’Isola e, in particolare, con le aree urbane più importanti della Regione e con la vicina stazione aeroportuale di Cagliari-Elmas. “In particolare – commenta il sindaco di Curcuris, Raffaele Pilloni - soffriamo della carenza di collegamenti capaci di garantire ai cittadini di viaggiare e muoversi celermente e agevolmente nell’arco della giornata. Un problema che incide sul diritto alla mobilità e sulla crescita economica e sociale di un territorio che, anche per questa ragione, è in declino sul piano demografico”. La creazione di un collegamento diretto (andata e ritorno) tra Ales e Curcuris e la stazione di Uras-Mogoro avverrebbe attraverso un servizio “navetta” in concomitanza con i principiali passaggi giornalieri delle tratte ferroviarie provenienti e diretti a Cagliari, all’aeroporto di Elmas, a Oristano e Sassari. “Partire dalle esigenze e dalle abitudini dei cittadini – conclude Pilloni - è un punto rilevante per comprendere se sussistano o meno le condizioni utili per avviare lo studio e la progettazione del servizio. Pertanto la partecipazione al questionario da parte dei cittadini è un elemento imprescindibile per la buona riuscita dell’iniziativa”.

