Il Comune di Curcuris ha pubblicato un bando per l’accesso al rimborso delle tasse universitarie per l’anno scolastico 2023/2024. Destinatari del contributo sono gli studenti universitari che risiedono a Curcuris da almeno due anni, iscritti ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, triennale o specialistica. Tra i requisiti minimi per l’accesso al contributo il conseguimento di una percentuale minima di crediti formativi e un reddito secondo gli scaglioni Isee.

L’importo massimo per singolo beneficiario non potrà superare i 500 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre presso l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune, corredate della copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie, la certificazione rilasciata dall’ERSU con tutti i dati relativi a immatricolazione, anno di iscrizione e numero di crediti formativi previsti per l’anno accademico, attestazione ISEE e copia di un documento di riconoscimento.

