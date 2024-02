Il Comune di Curcuris ha pubblicato il bando per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti e benefici economici destinati a enti, associazioni, comitati, per attività culturali, musicali, teatrali e ricreative.

Non solo, l’intervento è destinato anche alle associazioni per interventi a favore della salute della comunità. Le domande andranno presentate presso gli uffici comunali entro il prossimo 20 febbraio.

Nello specifico, con un delibera di Giunta, l’amministrazione comunale ha stabilito gli importi dei contributi: mille euro sono stati stanziati per il settore della tutela dei valori ambientali, 300 euro per quelle attività rivolte alla tutela della salute pubblica, 500 euro per le attività sportive e 3mila euro per le attività di carattere culturale ed educativo. Il bando e il modulo di presentazione dell’istanza è presente nel sito istituzionale dell’ente.

