L’obiettivo è quello di reperire materiale multimediale su Curcuris e, in seguito, creare un archivio digitale fruibile da tutti, in modo tale da farlo diventare un patrimonio storico del paese. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata da Raffaele Pilloni, che ha decido di chiedere ai cittadini una copia di fotografie, videoregistrazioni, fonoregistrazioni, scritti o altro materiale sul paese. Materiale che potrà anche essere utilizzato per la promozione e valorizzazione di Curcuris.

Il partecipante dovrà compilare la domanda di partecipazione e il modulo sulla privacy e consegnare a mano il materiale all’ufficio socio-culturale del Comune, in via Chiesa, ogni mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. Un operatore incaricato provvederà all’estrazione di una copia del materiale e restituirà l’originale al partecipante. In alternativa, si potrà inviare il materiale via e-mail (indirizzo servizisociali@comune.curcuris.or.it), assieme alla documentazione richiesta per la partecipazione.

Per informazioni si potrà contattare l’ufficio tecnico, mentre il termine per la presentazione del materiale è fissato per il prossimo 31 dicembre.

