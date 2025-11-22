In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre a Curcuris, verrà inaugurata la panchina rossa. Un’iniziativa del Comune che ha aderito all’iniziativa “panchina rossa”; un simbolo nel percorso di sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza contro le donne. All’inaugurazione, oltre agli amministratori locali, saranno presenti anche gli alunni della Scuola dell’Infanzia. L’appuntamento, a partire dalle 10.30 nella piazza della Madonnina, è aperto a tutta la popolazione. “Le politiche di contrasto alla violenza contro le donne – afferma il sindaco di Curcuris Raffaele Pilloni - passano non solo dal piano legislativo con il rafforzamento delle misure preventive e repressive, ma soprattutto dal potenziamento dei momenti culturali,  educativi e ad alto valore simbolico tra i quali cerca di inserirsi anche l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale  con l’Istituto comprensivo di Ales”.

