Domenica 15 giugno, a Curcuris, è in programma il laboratorio “Costruisci il tuo PuPazzo da animare”, attività dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni.

L’iniziativa è della “Compagnia Teatro Vario”, con il contributo del Comune. A partire dalle 17, negli spazi di “Casa Pilloni”, i bambini (massimo 12 partecipanti), accompagnati da un adulto, potranno cominciare a comporre le loro creazioni.

Per poter partecipare i bambini dovranno essere dotati di 1 o più calzini in cotone, 1 matita, 1 pennarello nero e 1 rosso, cartone riciclato della grandezza della mano di ciascun bambino e forbici per bambini. Per partecipare è possibile prenotare tramite WhatsApp (numero 3487076062).

