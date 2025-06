Un nuovo progetto per promuovere il turismo outdoor, destagionalizzare l’offerta turistica, valorizzare il patrimonio naturale e culturale e incentivare le attività all’aria aperta. Con questi obiettivi, la Giunta comunale ha accolto la proposta degli assessori Marco Naitana e Marco Francesco Mannu, incaricando gli comunali alla definizione di un piano operativo da portare avanti grazie al finanziamento ottenuto dal bando nazionale “Bici in Comune”.

L’iniziativa prevede la creazione di eventi e percorsi che uniscano sport, natura e cultura, coinvolgendo cittadini e visitatori in esperienze autentiche. “Mare, fiume, colline - spiega il sindaco Alfonso Marras- Bosa ha tutte le carte in regola per diventare una meta ideale per il turismo attivo e sostenibile. Dal trekking lungo i sentieri panoramici, alla mountain bike tra i paesaggi incontaminati, fino alla navigazione sul fiume Temo," Un territorio che insomma offre infinite possibilità per vivere la natura in modo rispettoso dell’ambiente.

“La finalità – aggiunge l’assessore Naitana – è riscoprire il territorio attraverso attività fisiche e ricreative, lontano dai flussi turistici tradizionali”. L’assessore Mannu anticipa invece la nascita dell’edizione zero di un evento strutturato dedicato al turismo outdoor: “Una vetrina che unisce sport e promozione del territorio, puntando su un turismo di qualità e su una nuova stagionalità”.

