Al via oggi, a Villaurbana, “Trìgu. Festival della Filosofia – Coltivare il pensiero”, un fine settimana tra filosofia, saperi antichi e incontri. Un viaggio tra cultura e tradizione che prende vita nel nome di Antioco Zucca, il filosofo villaurbanese che a lungo si interrogò sull’infinito. Tre giorni di eventi, inseriti all’interno del progetto “Trigu”, finanziato dal PNRR, e organizzati dal Comune. “Questo festival – commenta il sindaco Paolo Pireddu - è una grandissima occasione per dare la giusta visibilità alla figura e agli studi del nostro filosofo e, grazie al grande lavoro dell'ufficio tecnico, avremo la possibilità di programmare annualmente questo tipo di evento, cosi da creare momenti di approfondimento culturale per la nostra comunità e per chi vorrà venire a visitarla”. Oggi, alle 17, nella “Casa del Pane”, l’apertura del Festival, con i saluti istituzionali. Alle 17.15, “Antioco Zucca, il Filosofo”, a cura di Antonello Carboni: inaugurazione della mostra e visita guidata. Alle 18, in piazza Zucca, la tavola rotonda “Antioco Zucca. Filosofo e poeta dell’Infinito”. Interverranno Sergio Sotgiu e Antonio Delogu, moderati da Simona Scioni. Chiude, alle 19, “Paolo Crepet. Mordere il cielo”, la “Lectio Magistralis” di Paolo Crepet. Sabato, alle 17, la mostra dedicata al filosofo villaurbanese, mentre alle 18, l’evento “Antioco Zucca e il suo rapporto con la Sardegna”, a cura di Antonio Pinna. Alle 19, nella Casa del Pane, spettacolo musicale “Suoni del Pensiero. Quartetto d’Archi”; a seguire aperitivo e cena filosofica. Domenica, alle 18, in piazza Falcone e Borsellino, l’inaugurazione del murale, curato da Luca Barcellona. Alle 18.45, ultimo evento con “I rapporti tra l’individuo e l’universo nella filosofia di Zucca”, tavola rotonda con Sergio Sotgiu, Antonio Delogu e Antonio Pinna.

