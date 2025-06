Novità in arrivo sul fronte della sicurezza a Ghilarza: il Comune ha affidato i lavori per la sistemazione di quattro attraversamenti pedonali rialzati. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Licheri spera così di porre fine ai numerosi incidenti che puntualmente si verificano soprattutto in alcuni punti della strada di circonvallazione. Per questo ha stanziato 25.000 euro che serviranno per portare avanti un primo intervento.

Due attraversamenti pedonali rialzati saranno sistemati in via Santa Lucia, uno all’altezza dell’incrocio di via Nessi e l’altro poco distante nei pressi del poliambulatorio. Gli altri due verranno invece sistemati nella strada di circonvallazione, uno in prossimità del lavatoio e l’altro dell’incrocio con la strada che porta ai novenari. E soprattutto in questi ultimi due punti sono stati innumerevoli gli incidenti che si sono verificati nel tempo.

«Decine e decine di incidenti», ricorda il sindaco Stefano Licheri. «Per questo abbiamo ritenuto necessario intervenire, già nella scorsa legislatura avremmo voluto sistemare dei dissuasori. Di recente a causa di incidenti in questi tratti sono stati buttati giù anche dei pali della luce. Ora con questi attraversamenti si dovrebbe riuscire a far rallentare le auto».

Il sindaco guarda al futuro: «È nostra intenzione acquistare anche degli altri attraversamenti da sistemare in via del Mandrolisai, ma in questo caso dobbiamo attendere l’ok della Provincia, visato che quel tratto di strada è provinciale. E poi nei pressi delle scuole e di villa Deriu».

© Riproduzione riservata