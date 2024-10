La Biblioteca comunale di Curcuris, in collaborazione con i volontari di “Coda di Lupo”, associazione di promozione sociale che opera nella comunità in ambito sociale e culturale, ha deciso di organizzare un “Taller Creativo” dedicato ai bambini.

Attraverso questo laboratorio, i più piccoli avranno la possibilità di imparare la lingua spagnola. L’appuntamento è per questo pomeriggio, nei locali della biblioteca, in via Is Tellaias 2, a partire dalle 17.

Inoltre la struttura è aperta per la normale attività, il martedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, e il giovedì, sempre di pomeriggio, dalle 15 alle 19.

