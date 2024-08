Tutto è ormai pronto a Curcuris per la quarta edizione del “Festival Comunitario”, organizzato dal Comune, in collaborazione con le associazioni locali.

Tema dell’edizione 2024 è “Tradizione&Innovazione”, lo stesso che accompagna anche il concorso fotografico abbinato al festival. Tanti gli eventi in programma, da sabato 10 agosto fino al 12 ottobre (in cui è fissata la premiazione del concorso fotografico), tra mostre fotografiche, cinema all’aperto, conferenze, presentazioni di libri e musica. Sarà “Casa Pilloni”, in via Chiesa, il cuore pulsante del cartellone di appuntamenti.

«L’obiettivo – commenta il sindaco Raffaele Pilloni – è quello di porre l’attenzione su tematiche attuali e animare da un punto di vista culturale il territorio. È un momento per stare assieme attraverso la cultura e lo svago». Il via sabato, con l’inaugurazione, alle 19.30, dell’esposizione delle 30 fotografie selezionate per la finale del concorso, negli spazi di “Casa Pilloni”. A seguire, intorno alle 20.45, ci si sposterà in piazza Santa Maria, location della terza edizione della “Cena dell’Emigrato”.

© Riproduzione riservata