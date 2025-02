Nuove risorse economiche per efficientare l’illuminazione pubblica dei centri abitati di Cuglieri e delle borgate marine. L’amministrazione comunale guidata da Andrea Loche approva il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione degli impianti di illuminazione. Lo stanziamento è di 97mila euro che provengono dal Centro regionale di programmazione, e serviranno per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico dei punti luce ammalorati sia in paese che a Santa Caterina, S’Archittu e Torre del Pozzo.

Questo è solo uno dei punti del progetto più generale del Comune, che ha deciso di comperare 376 punti luce da Enel Sole a 19 mila euro, per un miglioramento del servizio di illuminazione pubblica. Il riscatto è necessario per attuare l’azione strategica del project financing ovvero «la concessione a terzi del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti per giungere a una maggiore efficienza energetica, con un abbattimento dei consumi grazie a lampade di ultima generazione. Una riconversione integrale della infrastruttura, finanziando i costi dell’investimento con le economie derivanti dal risparmio energetico ottenuto nella gestione stessa degli impianti», precisa il sindaco Loche.



I lavori non sono più rimandabili, occorre un ammodernamento tecnologico a luce led degli impianti che necessitano di intervento immediato, in particolare in diverse vie residenziali delle borgate, dove diversi residenti hanno fatto rimostranze, anche per garantire la sicurezza e tranquillità dei cittadini. Approvato il progetto, si passerà dunque alla approvazione definitiva e alla fase operativa per appaltare i lavori per riqualificare e mettere a norma i punti luce, per assicurare il servizio efficiente, risparmio energetico nella rete urbana e garantire la sicurezza pubblica nelle ore notturne.

