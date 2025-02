È stata presentata presso la Sala Teatro dell’ex Pontificio seminario regionale di Cuglieri, l’iniziativa “Un gol per la natura”, promossa dal Comitato Regionale Sardegna in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti e l’Agenzia Regionale Forestas. Il progetto prevede la donazione di 250 piante al Comune di Cuglieri, un segno di solidarietà e impegno sociale per contribuire alla rinascita del territorio devastato dagli incendi che nel 2021 hanno colpito il Montiferru.

Un’iniziativa che unisce sport, ambiente e responsabilità sociale, con il CR Sardegna LND in prima linea.

Il presidente del CR Sardegna e vicepresidente LND, Gianni Cadoni, ha aperto l’evento ringraziando le numerose scolaresche presenti, tra cui gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo livello di Cuglieri, insieme alle Direzioni scolastiche e agli insegnanti.

«Ci siamo riuniti attorno a un progetto targato CR Sardegna LND, reso possibile grazie all’Agenzia Forestas, al Comune e al supporto della LND. Sport e sociale sono legati, come sottolinea spesso il nostro presidente Abete: il calcio non è solo gioco, ma anche impegno per la comunità. Non dobbiamo dimenticare ciò che è successo: il filmato che abbiamo visto ci ricorda la devastazione e quanto, in poche ore, si possa distruggere ciò che la natura ha costruito in anni».

Cadoni ha poi sottolineato la vicinanza del CR Sardegna alle comunità colpite: «Quei giorni ci hanno segnato profondamente. Fin da subito siamo stati vicini alla comunità di Cuglieri e alle società sportive del Montiferru. Oggi siamo qui per ribadire il nostro sostegno concreto. Non ci siamo dimenticati allora e non lo faremo oggi. In occasione del Trofeo Benedetto Piras, il primo torneo ecosostenibile d’Italia, dedicato al nostro indimenticato presidente, abbiamo voluto fare un gesto simbolico: piantare cinque alberi per ogni gol segnato dalle Rappresentative».

Il sindaco di Cuglieri, Andrea Loche, ha espresso gratitudine per l’iniziativa, evidenziando la sensibilità del CR Sardegna: «Il Comitato torna tra noi e questo ci riempie di gioia. La vicinanza che ci dimostra, anche a distanza di tempo, è un segnale importante. La difesa del territorio è parte integrante della nostra vita, specialmente dopo quei tragici eventi che, per mesi, ci hanno fatto vedere il mondo in bianco e nero». Anche Maurizio Mallocci, Direttore di Forestas, ha sottolineato l’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto della natura, evidenziando come questa collaborazione tra diversi enti vada esattamente in quella direzione.

Da parte sua, Luca De Simoni, Responsabile dell’Area Sociale della LND, ha ribadito il ruolo del calcio come veicolo di valori: «L’Area Responsabilità Sociale della LND è nata da pochi anni, con l’obiettivo di valorizzare il calcio non solo come competizione sportiva, ma anche come strumento di crescita e inclusione. La Sardegna è spesso apripista in iniziative di questo tipo e speriamo che questo progetto possa essere replicato anche in altre regioni».

Gli ha fatto eco Gian Piero Pinna, consigliere del CR Sardegna e Responsabile dell’Area Sociale del Comitato, che ha ringraziato tutti per la sensibilità dimostrata e ha annunciato che una parte del nuovo parco sarà curata direttamente dai bambini della squadra locale.

Dopo la presentazione, la giornata è proseguita in piazza Gianfranco Deriu, dove, con il contributo dei giovani della società sportiva Calmedia, sono stati piantati due alberi. A seguire, è stata scoperta una targa commemorativa per celebrare l’iniziativa e il suo significato simbolico.

All’evento hanno preso parte numerose autorità istituzionali e civili e rappresentanti delle forze dell’ordine, sottolineando il forte legame tra sport, comunità e tutela dell’ambiente.

--

© Riproduzione riservata