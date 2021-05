La comunità di Cuglieri è più triste e più sola: tia Maria Francesca Fara, l’ultracentenaria, se n’è andata serenamente a 108 anni, che aveva compiuto lo scorso 12 febbraio.

Nata a Cuglieri tia Maria era ospitata da diversi anni nel Cottolengo di Cuglieri, dove è stata accudita amorevolmente dagli operatori sanitari fino agli ultimi giorni. Il record di longevità della provincia di Oristano lo deteneva proprio la nonnina cuglieritana.

Nel corso della vita ne ha viste tante: le guerre mondiali, poi la pandemia, anche la morte prematura dell'unica figlia Maria Cristina avvenuta poco prima che tia Maria compisse i cento anni. Un dolore immenso che però non l’ha piegata, e con l’aiuto della fede cristiana è andata avanti fino a superare brillantemente il secolo.

Proprio la sua vita è stata intensa e sempre ispirata alla cordialità e socievolezza: per tanti anni è stata la negoziante della bottega di alimentari, proprio vicino al comune in via Carlo Alberto.

Tia Maria fino a poco tempo fa era lucida e ricordava esattamente i nomi e le date di nascita di tutti i suoi parenti. L’intera comunità cuglieritana si è stretta idealmente a Tia Maria per darle l’ultimo saluto affettuoso.

