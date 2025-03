Tempo di lavori nell’agro di Cuglieri: sono iniziati per sistemare la strada rurale comunale Perdas de limite-Pranu de Olia.

Saranno riqualificati più di 3 chilometri che versavano in pessime condizioni. Grazie al finanziamento di 200mila euro ottenuto dalla Regione, sarà realizzata una nuova pavimentazione in materiale ecocompatibile per garantire un adeguato livello di sicurezza della circolazione locale, e saranno sistemate le cunette per lo scolo dell’acqua. Lavori indispensabili per agevolare allevatori che giornalmente percorrono quel tragitto per raggiungere le loro aziende agricole.

A breve partiranno i lavori anche a su Lizzu-su Livrandu, strada strategica per il territorio nell’area della riforma Etfas, con il finanziamento di risorse regionali per 600mila euro. Opera fondamentale per mantenere e rafforzare le attività agricole, ma anche in funzione antincendio, infatti la strada, parallela alla statale 292, può fungere come viabilità alternativa in casi di incendi e di eventuali calamità naturali.

Il sindaco Andrea Loche: «Finalmente stiamo arrivando al compimento delle progettazioni programmate, si iniziano a vedere i risultati per rispondere alle esigenze di tanti imprenditori agricoli, e per lo sviluppo del nostro territorio».

© Riproduzione riservata