Scuole chiuse domani, mercoledì 12, e giovedì 13 per effettuare in piena sicurezza le verifiche di vulnerabilità sismica del plesso scolastico che ospita le classi Primarie e Secondarie.

Il sindaco Gianni Panichi d’accordo con la dirigente scolastica Patrizia Atzori, ha emanato decreto apposito per chiudere le attività didattiche per consentire i lavori di verifica antisismica e idoneità statica dell'Istituto comprensivo di Cuglieri.

Le indagini sono necessarie per la riqualificazione e la messa a norma dell’edificio, secondo il progetto appaltato di edilizia scolastica Iscol@ di 300mila euro. Giovedì 13 si svolgeranno interventi di ripristino dei sondaggi per rendere fruibili gli ambienti ove si svolgono le attività scolastiche, in modo che venerdì 14 le lezioni possano riprendere regolarmente.

