Revoca del divieto di balneazione nell’acqua di mare della baia di Santa Caterina. A sole 24 ore dall’ordinanza del sindaco Andrea Loche, che vietava il bagno e abluzioni nel tratto di mare, è rientrato l’allarme.

Le nuove analisi sui campioni di acqua marina dell'Arpas, l’agenzia regionale della protezione ambientale, hanno rilevato il rientro entro le norme consentite della qualità dell’acqua.

Il divieto era scattato per valori fuori norma, oltre la soglia consentita, dei parametri di “Enterococchi Intestinali”, nello specchio d’acqua di 1200 metri dalla foce del rio Salamedu fino ad arrivare agli scogli de sos Genovesos, passando per Cagaragas. Un rischio che ra concreto per i bagnanti, con acque potenzialmente infettive e rischi sull’incolumità pubblica.

Ora è possibile di nuovo effettuare il bagno nella suggestiva baia.

