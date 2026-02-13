Acqua completamente assente da 4 giorni nelle borgate marine di Cuglieri, con gravi disagi per la popolazione, imbufalita per interruzione di pubblico servizio.

Il disservizio però va avanti dal 4 febbraio, a causa di un guasto all'acquedotto di Mandrainas a San Vero Milis, che serve le borgate e altri paesi del circondario.

«Un importante problema di natura elettrica presso l’impianto di sollevamento idrico, senza poter fornire date certe di ripristino dell'impianto di sollevamento», spiegava fino a ieri in una nota Abbanoa.

Così dai rubinetti delle case non sgorga una goccia, causando seri problemi e disagi per i residenti, soprattutto persone anziane e i fragili che nn possono farsi una doccia o utilizzare l'acqua per usi domestici.

Abbanoa è intervenuta prontamente per riparare il guasto ma ancora non ha risolto definitivamente. E le autobotti dell'ente idrico regionale, per tamponare l'emergenza, a oggi venerdì 13 febbraio non si sono viste, facendo montare così la protesta dei residenti che denunciano il pubblico disservizio. Francesco Loche residente a Santa Caterina sbotta: "Nonostante le responsabilità di Abbanoa anche questa amministrazione comunale non ha fatto niente per alleviare i disagi alla popolazione. Ha avvisato del disservizio solo sui canali web e sui social, senza degnarsi di informare la cittadinanza su bacheche pubbliche o altro, perché molte persone che nn hanno la possibilità di consultare internet. Il Comune non si è attivato per sollecitare Abbanoa per l'invio delle autobotti. Una vergogna. Non si può amministrare così un territorio".

Abbanoa precisa "che la squadra di tecnici è a lavoro dal 4 febbraio per riparare il guasto che si è verificato lungo la condotta adduttrice al servizio delle frazioni di S’Archittu, Torre del Pozzo e Santa Caterina. Le autobotti arriveranno in giornata, entro il primo pomeriggio (venerdì 13 febbraio) per servire la popolazione, stazioneranno nel piazzale di via degli Oleandri a S’Archittu, presso il distributore Tamoil sulla strada statale 292 a Santa Caterina. Entro questo fine settimana dovremmo riuscire a ripristinare il guasto, ci scusiamo con la popolazione per il disagio arrecato".

