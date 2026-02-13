Per dare il proprio parere sul progetto c'è ancora tempo. Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle osservazioni al Piano Particolareggiato del Centro di Antica formazione di Cabras e Solanas. I cittadini interessati avranno a disposizione ulteriori 60 giorni per formulare le proprie osservazioni.

Come fa sapere il Comune, tutti gli elaborati sono a disposizione del pubblico sul sito istituzionale dell’Ente, nonché sull’Albo pretorio online e presso la segreteria del Comune di Cabras.

Le osservazioni dovranno essere formulate in forma scritta, utilizzando il modulo scaricabile in basso, e consegnate via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras.

Il Piano definisce indirizzi e criteri per la conservazione, la riqualificazione e il riuso dell’edificato, con particolare attenzione alla tutela paesaggistica e alla coerenza con le componenti storiche e culturali locali.

Le osservazioni già presentate restano valide. Rimangono attivi i canali di supporto rivolti a cittadini e professionisti che necessitino di chiarimenti in merito ai contenuti del Piano o alla documentazione trasmessa alla Regione: per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale, via Dante Alighieri numenro 21, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 o contattare direttamente i tecnici referenti al numero 0783 397304.

