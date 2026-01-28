A Cuglieri si guarda al futuro della locomozione degli automezzi e arriva la ricarica elettrica per veicoli. Le colonnine saranno installate nel centro abitato nei pressi del Seminario Pontificio e nella borgata marina di Santa Caterina, nella piazza del Centro Servizi.

Un fondamentale passo in avanti per la transizione energetica e mobilità sostenibile e più moderna, per il perseguimento delle politiche in favore dell’ambiente, con il benestare del Comune. Saranno infrastrutture innovative, sei in totale, che permetteranno ai veicoli elettrici e ibridi plug-in di ricaricare le batterie nel tempo di qualche ora, rendendone possibile l’utilizzo quotidiano in modo pratico ed efficiente.

Un impatto positivo sia ambientale che sociale, per la riduzione delle emissioni e dell’inquinamento atmosferico. Rappresenta anche un incentivo per i cittadini e le imprese a scegliere veicoli elettrici, accelerando la transizione verso forme di trasporto meno dipendenti dai combustibili fossili. L’intervento di installazione sarà eseguito tra il 18 e il 27 febbraio prossimi.

