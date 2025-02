Tante sono le opere pubbliche da realizzare nel triennio fino al 2027 con 4 milioni e 500mila euro. Questo il piano dei lavori approvato dalla giunta comunale guidata da Andrea Loche.

Risorse importanti per interventi fondamentali come l’assetto idrogeologico nel paese, messa in sicurezza di costoni rocciosi delle borgate, realizzazione di nuove strade, cantieri forestali comunali.

Tra le opere nuove che hanno ricevuto finanziamento, la strada di collegamento da S’Archittu alla statale 292 in direzione nord verso la borgata di Santa Caterina per un milione e 100mila.

Un milione e 800mila euro sono destinati per interventi di messa in sicurezza dell’abitato di Cuglieri e alcuni versanti sovrastanti strade extraurbane comunali, e per ripristini idraulici lungo la statale 292 e messa in sicurezza di diverse strade comunali. La sistemazione della viabilità rurale in località “Pranu olia e “Perdas de limite” impegna 200mila euro.

Per tre campagne di scavi nel sito archeologico di Cornus, Corchinas e Columbaris sono stati stanziati 390mila euro. Per i cantieri forestali, interventi sul patrimonio boschivo e a difesa del rischio idrogeologico altri 600mila. Tra i progetti esecutivi e lavori già avviati il completamento e la messa in sicurezza della scuola Primaria e Secondaria sono impegnati 250mila euro, dunque 600mila euro per la bitumazione della strada comunale su lizzu-su livrandu. Opere importanti e strategiche «per l’interesse collettivo della comunità. Ci stiamo adoperando per farle partire prima possibile», precisa il primo cittadino Loche.

