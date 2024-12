Circolazione interrotta sulla strada 20 Ovest di Arborea, a causa della caduta di un albero sulla strada. Sono stati avvisati i vigili del fuoco, ma non è un caso isolato nel comune dell'Oristanese: l'intervento è stato richiesto anche lungo il rettifilo Sud, all'altezza della strada 4, dove alcuni alberi sono caduti sui fili della linea telefonica e impegnano parte della carreggiata.

Non funziona il semaforo all'incrocio della 19 e della 18, con l'arrivo dei manutentori per il ripristino previsto in mattinata. In aggiunta, il forte vento sta portando alla caduta di pali Telecom e rami.

L'albero caduto sui pali della linea telefonica ad Arborea

«Si invita a utilizzare la massima prudenza nelle prossime ore e limitare gli spostamenti in macchina se non strettamente necessari», l'annuncio della sindaca di Arborea, Manuela Pintus. «I rischi ai quali si può essere esposti in questi casi sono quelli di caduta alberi, tegole e cavi che possono invadere la carreggiata stradale e creare situazioni di pericolo improvvise e imprevedibili. In caso di necessità è possibile contattare il numero unico di emergenza: 112».

