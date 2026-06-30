Corsa contro il tempo a Tharros per la stagione di eventi dopo l’incidente di lunedì sera quando una corista 14enne è precipitata dal palco poco prima dello spettacolo. La giovane ha riportato varie fratture e intanto il palco resta sotto sequestro. E così il concerto di Goran Bregovic, in programma domani sera, si terrà nella piazza di San Giovanni di Sinis. La Procura di Oristano intanto ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente. Secondo la prima ricostruzione la ragazzina, studentessa al primo anno del liceo musicale, prima delle prove sarebbe indietreggiata con la sedia proprio in un tratto sprovvisto di parapetto: pochi secondi e si è ritrovata nel vuoto facendo un volo di circa quattro metri. Subito soccorsa, è stata trasferita con l’elisoccorso a Sassari dove oggi sarà sottoposta a un intervento chirurgico alla spalla. Ha riportato anche altri traumi e una frattura del braccio.

L’indagine. Le verifiche sono state immediate con i carabinieri, sono intervenuti anche i militari del Nucleo ispettorato del lavoro, i tecnici dello Spresal e i vigili del fuoco. Il palco è stato posto subito sotto sequestro, sono proseguite le verifiche e gli investigatori, coordinati dal procuratore capo Paolo De Falco, hanno acquisito tutti gli atti relativi a autorizzazioni, collaudo della struttura e organizzazione. Al momento l’inchiesta per lesioni colpose e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di spettacolo è contro ignoti ma si stanno valutando eventuali responsabilità dirette e indirette.

Annullato il concerto di ieri, la Fondazione Mont'e Prama in una nota ufficiale esprime «pubblicamente, come già avvenuto in privato, profonda e sincera vicinanza alla ragazza rimasta coinvolta e a tutta la sua famiglia, augurando una pronta e completa guarigione». Poi un cenno agli aspetti tecnici. «Attendiamo i risultati delle verifiche delle autorità circa le responsabilità sull’accaduto prima di assumere tutte le doverose iniziative a tutela propria e della vittima dell’incidente».

E intanto l'associazione Enti locali Acs, che organizza gli spettacoli a Tharros promossi dalla Fondazione, fa sapere che lo spettacolo Goran Bregović – The Wedding & Funeral Band – "God Is Not Your Babysitter", si terrà oggi alle 21 in piazza Is Ballus, a San Giovanni di Sinis.

Chi invece vorrà avere il rimborso dovrà inviare una mail a info@boxofficesardegna.it entro le 12 di oggi. Lo spettacolo “Sacro e Profano”, annullato per l’incidente, sarà recuperato presumibilmente il 26 luglio compatibilmente con gli esiti delle verifiche e della disponibilità degli artisti. È possibile comunque richiedere il rimborso inviando una mail a info@boxofficesardegna.it entro martedì 13 luglio.

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