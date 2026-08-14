L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo e la crescita della filiera brassicola. Il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea, il Distretto Rurale della Media Valle del Tirso e il Distretto della Sardegna Centro Occidentale si uniscono in un accordo di partenariato che ha al centro la valorizzazione della filiera brassicola regionale, l’incontro tra agricoltori, cerealicoltori, maltatori, birrifici artigianali, operatori della ristorazione. L’accordo firmato dai presidenti Pietro Paolo Erbì, per il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea, Salvatore Ghisu per il Distretto Rurale della Media Valle del Tirso e Paolo Mele per il Distretto della Sardegna Centro Occidentale, disciplina la collaborazione tra i tre Distretti per la realizzazione del progetto “The Rural Beer Tasting Festival”, quale iniziativa pilota finalizzata alla costruzione della filiera brassicola regionale.

La firma rappresenta un punto di partenza di una collaborazione stabile, aperta a future progettualità comuni nei settori dell'agroalimentare, innovazione, turismo rurale e sviluppo territoriale.

Pietro Paolo Erbì: “Il partenariato nasce dal presupposto di una collaborazione destinata a durare nel tempo. L’obiettivo è quello di costruire una sinergia interdistrettuale capace di porre basi solide anche per il futuro delle filiere agricole. In questa fase l’attenzione è rivolta in particolare alla filiera brassicola, nell’ambito del progetto “The Rural Beer Tasting Festival”. Ogni distretto coinvolto lavorerà per portare al tavolo sia gli agricoltori sia i birrai, con l’intento di mettere in rete competenze, esperienze e capacità operative dei tre distretti per raggiungere un obiettivo comune. Fa parte del partenariato anche il coinvolgimento delle agenzie regionali Agris e Laore. Riteniamo inoltre che questo modello di collaborazione possa essere esteso ad altri settori strategici. L’intenzione è proseguire l’esperienza del partenariato non solo nell’agricoltura, ma anche nel turismo rurale e, più in generale, nelle politiche di sviluppo territoriale". Salvatore Ghisu: “I distretti rurali, sempre più braccio operativo dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, sono una risorsa preziosa per tutti i nostri territori, la collaborazione e la sinergia fra distretti, come quella sottoscritta per questo importante accordo, rafforza e valorizza le azioni di sviluppo a beneficio delle aziende e delle produzioni locali". Paolo Mele: “Accogliamo con favore queste iniziative e tutto ciò che può diventare un percorso unitario di sviluppo per le imprese della nostra provincia. La firma dell’accordo ha un valore molto importante, è una presa d’atto che mette in luce la necessità di idee condivise da tutti che possano essere fruttuose per il territorio e per le future generazioni. I tre Distretti che operano nell’ambito di tutta la provincia di Oristano hanno modo di creare sinergie, capire quali sono le necessità del territorio, percepire quali sono le carenze e impegnarsi per le prospettive future”.

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