Paura a Tharros, corista cade dal palco e precipita per quattro metriLa 14enne è stata trasferita in ospedale, accertamenti dei carabinieri: spettacolo sospeso
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Un incidente ha rovinato il concerto di apertura della stagione estiva a Tharros: una musicista di 14 anni è precipitata dal palco facendo un volo di quattro metri.
Subito soccorsa, le sue condizioni non sarebbero particolarmente critiche ma è stata trasferita d’urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti.
Sul posto oltre ai soccorritori anche i carabinieri che stanno effettuando accertamenti.
Nel frattempo centinaia di spettatori sono rimasti fuori, alcuni sono andati via rinunciando alla spettacolo di Carmina Burana: l’evento è stato sospeso.