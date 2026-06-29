Un incidente ha rovinato il concerto di apertura della stagione estiva a Tharros: una musicista di 14 anni è precipitata dal palco facendo un volo di quattro metri.

Subito soccorsa, le sue condizioni non sarebbero particolarmente critiche ma è stata trasferita d’urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto oltre ai soccorritori anche i carabinieri che stanno effettuando accertamenti.

Nel frattempo centinaia di spettatori sono rimasti fuori, alcuni sono andati via rinunciando alla spettacolo di Carmina Burana: l’evento è stato sospeso.

© Riproduzione riservata