Grande paura sulla strada statale 131 dove un minore, nel primo pomeriggio del 7 settembre, viaggiava contromano a bordo di un velocipede a tre ruote.

Il giovanissimo, che soffre di disturbi psichici ed è fuggito dalla struttura in cui era ospitato, ha percorso pericolosamente diversi chilometri in direzione Cagliari, per poi essere fermato da una pattuglia della polizia stradale di Oristano.

Gli agenti sono riusciti, con non poche difficoltà, ad arrestare la marcia del velocipede e a mettere al sicuro nell'autovettura di servizio il giovane da ogni possibile rischio di investimento.

Il ragazzino, anche grazie al supporto di una volante inviata dalla Questura di Oristano, è stato affidato sano e salvo ai genitori.

(Unioneonline/v.l.)

