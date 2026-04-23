Sul ricorso presentato da Gianluigi Carta, presidente del Consorzio industriale di Oristano, i giudici del Tar hanno dato ragione al presidente della Provincia Paolo Pireddu che lo scorso 13 marzo aveva revocato l’incarico proprio a Carta.

Nel ricorso Carta sosteneva che il suo incarico avesse una durata quinquennale e non fosse soggetto a revoca libera. Secondo la sua tesi, la destituzione sarebbe possibile solo in presenza di gravi inadempienze o motivazioni specifiche, che a suo avviso non sussisterebbero.

La Provincia, invece, ha proceduto con un unico decreto: revoca del rappresentante uscente e contestuale nomina del nuovo delegato dell’ente nel Consorzio. La scelta è ricaduta sull’imprenditore di Samugheo Antonello Demelas, individuato all’interno della terna proposta dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano insieme a Luigi Attianese e Roberta Cutuli. E proprio l’ex sindaco di Samugheo e già consigliere provinciale sarebbe in pole position per la guida dell’ente consortile.

«La revoca è motivata negli atti – aveva scritto il presidente Pireddu nella sua determina - e risponde alla necessità di garantire continuità operativa e rilancio dell’attività del Consorzio industriale, uno snodo strategico per lo sviluppo del territorio».

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