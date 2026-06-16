Ha a carico numerose condanne definitive per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, porto abusivo di armi, ingresso e soggiorno irregolare, inosservanza dell'ordine di abbandonare il territorio nazionale, furto aggravato continuato e danneggiamento continuato, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e violenza sessuale il cittadino sudanese di 37 anni trattenuto dalla polizia di Oristano al Cor di Macomer.

L'uomo era stato individuato dagli agenti della Volante durante un controllo era risultato sprovvisto di documenti e dimora. Portato in Questura per i controlli ha tentato di fuggire da una finestra, ma è stato bloccato dai poliziotti. Il 37enne ha minacciato gli agenti e ne ha spintonato uno.

Dai controlli successivi effettuati dall'ufficio immigrazione sono emersi tutti i precedenti ma anche la sua richiesta di protezione internazionale. Vista la sua pericolosità «il Questore della provincia di Oristano ha quindi disposto il trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri nelle more della decisione sull'istanza di asilo da parte della competente Commissione Territoriale di Cagliari».

Nell'ultimo semestre l'Ufficio Immigrazione della Questura di Oristano, spiegano dalla polizia, «ha eseguito 15 provvedimenti di espulsione e allontanamento nei confronti di altrettanti cittadini stranieri e comunitari irregolari o socialmente pericolosi. Inoltre, 4 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sono stati trattenuti presso il Cpr anch'essi in quanto ritenuti pericolosi».

(Unioneonline)

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