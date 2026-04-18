Motori accesi in vista delle elezioni comunali per eleggere i nuovi sindaci: c'è chi mette la prima marcia e parte, e chi invece resta fermo in silenzio. Mancano circa venti giorni alla presentazione delle liste, ecco perché aumentano le indiscrezioni sui candidati, ma anche le ufficialità.

Ad Arborea pochi giorni fa ha visto uscire allo scoperto Luca Montisci, trentenne e attuale capogruppo della minoranza: scenderà in campo come capolista per tentare di conquistare la fascia tricolore. Quella che invece fino a pochi giorni fa era una probabile presenza, ovvero la seconda candidata, ora è certezza.

Si tratta di Valeria Manca, 43 anni, professionista nel settore della Pet Therapy, nonché presidente del circolo di “Fratelli d'Italia di Arborea”. «Ho deciso di candidarmi per dare ai cittadini un'altra alternativa a quella attuale», spiega, «la lista è chiusa. Presenterò tutti i candidati appena la documentazione sarà presentata in Comune».

Ancora in silenzio l'attuale sindaca Manuela Pintus. Novità anche a Laconi. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, si contenderanno la carica di sindaco in due: il sindaco uscente Salvatore Argiolas, che ha ufficializzato la sua candidatura diverse settimane fa, e Paolo Pisu, 78 anni, che ha guidato il Comune di Laconi per tre mandati, dal 1995 al 2005 e dal 2010 al 2015. Ha anche fatto il consigliere regionale nel 2004.

L'ex sindaco, che ha da poco pubblicato un libro per raccontare la sua esperienza amministrativa e come è cambiata Laconi negli anni, non ha esitato a spiegare la sua scelta: «Sono stati i cittadini a chiedermi di presentarmi. Ci ho pensato a lungo e poi ho deciso. Guiderò una lista di persone pronte a valorizzare Laconi». Ieri, invece, il gruppo di minoranza "Per Laconi", guidato dalla consigliera Simonetta Corongiu, ha salutato il paese durante un'assemblea pubblica. Ha illustrato tutte le proposte avanzate negli ultimi 5 anni.

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