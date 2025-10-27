Offriranno dimostrazioni pratiche, consulenze personalizzate, screening di base con controllo di pressione, glicemia e saturazione, e distribuiranno opuscoli informativi per sensibilizzare la popolazione all’importanza della prevenzione e per spiegare come riconoscere tempestivamente i sintomi dell’ictus. “Un minuto è vita” è lo slogan dell’evento di informazione e sensibilizzazione promosso dalla Asl 5 di Oristano, in collaborazione con Areus e Croce Rossa Italiana, in programma mercoledì 29 ottobre in piazza Eleonora, in occasione della Giornata mondiale contro l’ictus cerebrale. Dalle10 alle 18 sarà in piazza il personale medico e infermieristico delle Unità operative di Neurologia, diretta dal dottor Bastianino Murgia, e di Medicina riabilitativa e Neuroriabilitazione, guidata dal dottor Andrea Montis, dell’ospedale San Martino di Oristano, insieme agli operatori Areus e ai volontari della Croce Rossa.

© Riproduzione riservata