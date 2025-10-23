Ultimi preparativi a La Maddalena, dove sono già state allestite le tende, in Piazza Umberto I, che costituiranno, per tre giornate, il Villaggio della Salute; la cerimonia di inaugurazione sarà domani, venerdì 24 ottobre alle ore 11:30 sempre in Piazza Umberto I.

Quello di La Maddalena è uno dei 14 “Villaggi della Salute” organizzato quest’anno nelle regioni del Centro-Sud Italia, con l’offerta di esami gratuiti di diagnosi precoce dei tumori del seno, attività sportive e di promozione dell’attività fisica, momenti di educazione e sensibilizzazione rivolti in particolare alle scuole di primo e secondo grado, ed eventi di raccolta fondi.

Promosso dal Ministero della Salute, è organizzata da Komen Italia, associazione in prima linea nella promozione della salute femminile. La tappa di La Maddalena sarà realizzata in collaborazione con il Mater Olbia, che parteciperà non solo in qualità di ente partner, ma anche attraverso la presenza a rotazione dei propri medici all’interno degli stand del Villaggio della Salute.

Il Villaggio della Salute, si svolge in Piazza Umberto dal 24 al 26 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Verranno eseguite: Mammografie per le donne fuori dalla fascia di screening regionale; Ecografie per le donne sotto i 40 anni. Per info e prenotazioni: 3346486120. Oltre agli esami medici sono previste una serie di manifestazioni informative, sportive e d’intrattenimento.

© Riproduzione riservata