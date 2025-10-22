Sabato 8 novembre il Centro Culturale Antonio Spanedda di Cheremule ospiterà uno screening day promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Cheremule in collaborazione con la società per servizi “Il Quadrifoglio”. Con una compartecipazione di 20 euro sarà possibile effettuare uno screening ecografico, cardiologico, polmonare e il controllo dei nei. L’ASD Cheremule si distingue per il suo costante impegno nel promuovere iniziative di valore sociale e sanitario all’interno della comunità.

Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione di prevenzione e sensibilizzazione, aperta a residenti e non, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e l’accesso facilitato a controlli medici di base. L'ASD Cheremule, pur essendo un’associazione sportiva, dimostra così una visione ampia e inclusiva del proprio ruolo sul territorio, andando oltre l’ambito sportivo per abbracciare tematiche fondamentali come la salute pubblica e il benessere collettivo.

L’iniziativa testimonia l’attenzione dell’ASD Cheremule verso il proprio territorio e la volontà di mettere lo sport al servizio della comunità, contribuendo attivamente alla crescita sociale e culturale del paese. Lo Screening Day vuole essere un momento di incontro, ascolto e supporto, in cui ogni partecipante potrà ricevere controlli gratuiti e indicazioni utili per la propria salute. Per tutte le informazioni e le prenotazioni occorre rivolgersi ai numeri 348 9179610 (Whatsapp) o 371 6441043 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

