Crescono le infezioni sessualmente trasmesse, soprattutto tra i giovani, e da ieri a Nuoro c’è un nuovo punto di riferimento per diagnosi e prevenzione. È operativo, infatti, l’ambulatorio dedicato alle malattie sessualmente trasmesse, attivo ogni mercoledì nella Dermatologia ambulatoriale dell’ospedale Cesare Zonchello (Padiglione B, secondo piano).

A seguire il servizio sarà la giovane dermatologa Myriam Costeri, che spiega: «Quando si parla di malattie sessualmente trasmesse molti pensano solo all’HIV. In realtà esistono anche altre infezioni come sifilide, clamidia, gonorrea, herpes genitale, condilomi, molluschi o micoplasmi — e spesso non danno sintomi evidenti». Negli ultimi anni, ricorda la specialista, la loro incidenza è in aumento, soprattutto tra i ragazzi. «Si tratta di patologie sottovalutate o scoperte tardi, ma che possono avere conseguenze importanti sulla qualità della vita, sulla fertilità e, in alcuni casi, essere trasmesse anche da madre a figlio».

Molte infezioni, sottolinea Costeri, possono restare asintomatiche per settimane. «Ci si può contagiare e non accorgersene subito. Esiste un cosiddetto “periodo finestra”, in cui gli esami possono risultare negativi anche se l’infezione è già presente. Dopo un rapporto a rischio è quindi importante ripetere i controlli a distanza di tempo».

L’ambulatorio si occupa non solo di diagnosi e trattamento, ma anche di counseling e screening mirati per chi ha avuto rapporti a rischio. «La prevenzione non è mai una perdita di tempo — aggiunge la dermatologa —: è la prima forma di rispetto verso sé stessi e verso gli altri».

Un ruolo centrale, spiega la direttrice della Struttura complessa di Dermatologia dell’ASL di Nuoro, Maria Giovanna Atzori, spetta proprio al dermatologo. «Molte di queste infezioni si manifestano sulla pelle o sulle mucose genitali. Attraverso la visita dermatologica è possibile riconoscerle precocemente e impostare la terapia più adeguata».

L’ambulatorio sarà attivo una volta alla settimana, ogni mercoledì. Le prenotazioni possono essere effettuate agli sportelli CUP, tramite CUP-Web o direttamente da smartphone. Al momento della prenotazione sarà indicata una nota con le principali patologie trattate: sifilide, gonorrea, uretriti, condilomi, ulcere genitali, herpes genitale e pediculosi del pube.

© Riproduzione riservata