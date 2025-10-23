Il distretto cervico-facciale rappresenta una delle aree più complesse e delicate della chirurgia ricostruttiva. Il trattamento delle patologie che lo interessano, siano di natura oncologica, traumatica o malformativa, pone il chirurgo di fronte a una duplice sfida: ristabilire la funzione e restituire al paziente l’armonia della forma.

Questi i temi al centro del convegno “La Chirurgia ricostruttiva dell’estremo cefalico: dall’approccio multidisciplinare al ruolo del chirurgo plastico”, in programma dal 23 (con inizio alle ore 14) al 25 ottobre nell’Aula Atza dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire le più recenti evoluzioni della chirurgia ricostruttiva della regione Cervico-Facciale valorizzando la stretta collaborazione tra diverse discipline chirurgiche e sanitarie. Il convegno intende infatti promuovere una visione integrata e condivisa della cura, in cui il percorso terapeutico del paziente si costruisce attraverso l’interazione costante tra chirurghi plastici, otorinolaringoiatri, chirurghi maxillo-facciali, neurochirurghi, anestesisti, radioterapisti e specialisti della riabilitazione.

L’evento, di alto profilo formativo e scientifico, si rivolge a tutte le professioni mediche e sanitarie interessate alla gestione multidisciplinare delle patologie complesse del distretto testa e collo. Il programma prevede sessioni tematiche e momenti di confronto clinico che offriranno una panoramica aggiornata delle tecniche più avanzate, con particolare attenzione alla microchirurgia, alla ricostruzione composita e alle prospettive future della chirurgia rigenerativa.

Attesi relatori di rilievo nazionale e internazionale, fra i quali esperti di fama riconosciuta per il contributo scientifico e la capacità di innovare nel campo della chirurgia ricostruttiva e plastica.

Durante l’incontro anche un ricordo del professor Roberto Correa Chem, figura di riferimento per la chirurgia plastica ricostruttiva e per l’insegnamento accademico. Oltre alle parole di chi ha avuto l’onore di lavorare e con lui, in sua memoria sarà presentato un breve filmato, dal valore storico, realizzato in occasione del primo corso teorico-pratico di Micro Chirurgia, tenutosi a Cagliari al Brotzu nel febbraio del 1996, che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera e del suo lascito scientifico.

La direzione scientifica dell’evento è affidata al dottor Raimondo Pinna e al dottor Luca A. Dessy, con il professor Rodrigo F. V. Dornelles nel ruolo di coordinatore scientifico internazionale.

