Un incontro per ricordare che la prevenzione, oltre ad essere un’arma efficace, è un diritto che ogni donna deve poter esercitare con consapevolezza. Domenica 26 ottobre, alle 15.30, nella sala convegni del Ros’e Mari a Donigala Fenugheddu, l’associazione Le Belle Donne APS di Oristano organizza il convegno “Esiste un domani – Prevenzione dedicata all’emisfero femminile” .

L’appuntamento, introdotto dalla presidente Maria Cadeddu, si propone di affrontare in modo concreto e multidisciplinare i temi legati alla salute femminile. A moderare l’incontro sarà il giornalista Serafino Corrias, mentre diversi specialisti offriranno il proprio contributo su aspetti fondamentali della prevenzione e del benessere della donna.

Tra gli interventi, la ginecologa Maria Paoletti parlerà dei cambiamenti dopo i quarant’anni e delle sfide della menopausa; la sessuologa e psicoterapeuta Monica Pilloni si concentrerà su sindrome urogenitale e sessualità; l’ostetrica Dialma Guida illustrerà l’importanza del pavimento pelvico per la salute femminile.

Spazio anche alla diagnostica per immagini con la radiologa Michela Tuveri, alla ricostruzione mammaria con il chirurgo plastico Francesco Serratore e all’impatto psicologico della malattia con lo psichiatra Piergiorgio Salis.

La giornata sarà arricchita da un intermezzo musicale a cura della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”, mentre il dottor Francesco Carta del Registro tumori chiuderà i lavori con una riflessione sui dati e sulle prospettive future.

© Riproduzione riservata