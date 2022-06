Coltellate questa mattina, intorno alle 5.30, nella zona della marina di Arborea.

Due persone, che forse aveva trascorso la notte in un locale, hanno litigato nel parcheggio poi uno ha estratto un coltello, ferendo l’altro a una gamba. Il 20enne è stato soccorso e portato in ospedale, non è in pericolo di vita.

L’aggressore, un coetaneo, è fuggito prima dell’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza ma poche ore dopo è stato individuato dai militari e nei suoi confronti scatterà l’accusa di lesioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arborea e di Oristano, che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto.

