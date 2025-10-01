Paura nella notte a Villaurbana.

Un uomo ha aggredito (sembra con un seghetto o con un coltello) due persone, un ragazzo e una ragazza, davanti a un locale.

La giovane è stata ferita alla testa e al viso, il ragazzo al collo, vicino alla giugulare. Entrambi sono stati poi soccorsi dal 118 e trasferiti in ospedale al Santissima Trinità di Cagliari. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’aggressore, bloccato dai carabinieri, è stato invece posto in stato di fermo e portato in Psichiatria.

© Riproduzione riservata