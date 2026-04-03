12 mila euro per contenere il randagismo e migliorare il benessere animale: è questa la cifra stanziata dalla Giunta Sanna per avviare una nuova campagna di sterilizzazione delle colonie feline riconosciute in città e nelle frazioni. L’obiettivo è chiaro: arginare la sovrappopolazione dei gatti, prevenire criticità igienico-sanitarie e contribuire al decoro urbano. L’intervento, promosso dall’assessora all’Ambiente di Oristano Maria Bonaria Zedda, sarà realizzato in collaborazione con la Asl 5 e prevede non solo la sterilizzazione, ma anche la microchippatura degli animali, attraverso una clinica veterinaria che verrà individuata con apposito bando.

«Con questo provvedimento vogliamo sostenere concretamente l’attività delle associazioni di volontariato e dei referenti delle colonie feline, riconoscendone il ruolo fondamentale nella gestione e tutela degli animali – sottolinea l’assessora Zedda –. Interveniamo per rafforzare il nostro impegno nella lotta al randagismo e nella tutela del benessere animale».

Le risorse saranno assegnate seguendo l’ordine cronologico delle domande, con un massimo di cinque gatti per colonia, fino a esaurimento dei fondi disponibili. «La sterilizzazione rappresenta lo strumento più efficace e responsabile per contenere la proliferazione delle colonie feline, prevenire situazioni di degrado e migliorare la qualità della vita urbana - conclude l’esponente della Giunta - Vogliamo lavorare in sinergia con la ASL, le associazioni e i cittadini per costruire un modello di gestione sostenibile».

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