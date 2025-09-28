Una fine tanto tragica quanto misteriosa sulla circonvallazione di Terralba. Ma le prime risposte certe sulla morte di Claudio Manca, il 49enne trovato senza vita in un canale, potrebbero arrivare già martedì dall’autopsia. Al momento, la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale ma si indaga a tutto campo, senza escludere alcuna ipotesi.

L’allarme è scattato poco dopo le 10 di venerdì quando un uomo che cercava asparagi nella strada che va verso Arcidano ha notato una bici nel canale e accanto un corpo. Pochi istanti per capire che quella persona non dava segni di vita e chiamare i soccorsi. Il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso: nessun segno visibile sul corpo a parte ferite alla testa, derivanti presumibilmente dall’impatto.

