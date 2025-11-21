Frana e massi sulla carreggiata sulla Alghero-Bosa.

Il cedimento si è registrato al chilometro 11. «La Provincia di Oristano sta già provvedendo a liberare la carreggiata», fa sapere il Comune di Bosa. 
«Si raccomanda agli automobilisti», è l’avviso, «di procedere con la massima cautela». 

Sul posto sono intervenutigli operai dell’ente, che hanno proceduto con la messa in sicurezza. 

(Unioneonline)

