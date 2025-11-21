l’avviso
21 novembre 2025 alle 17:09aggiornato il 21 novembre 2025 alle 17:10
Cede il costone sulla Alghero-Bosa: massi sulla carreggiataIntervento degli operai della Provincia al chilometro 11
Frana e massi sulla carreggiata sulla Alghero-Bosa.
Il cedimento si è registrato al chilometro 11. «La Provincia di Oristano sta già provvedendo a liberare la carreggiata», fa sapere il Comune di Bosa.
«Si raccomanda agli automobilisti», è l’avviso, «di procedere con la massima cautela».
Sul posto sono intervenutigli operai dell’ente, che hanno proceduto con la messa in sicurezza.
