Sardegna Endurance Festival 2024 dal 26 al 29 settembre all'Horse Country Resort di Arborea. Sono già arrivate agli organizzatori decine di iscrizioni dei team equestri internazionali per partecipare al FEI Endurance European Championship for Young Riders & Juniors, gli europei di Endurance per giovani e giovanissimi cavalieri, e soprattutto al FEI Endurance World Championship for Young Horses, il campionato mondiale sempre di Endurance dedicato ai giovani cavalli sotto gli otto anni. Una sfida con il patrocinio di tre ministeri, Turismo, Ambiente e Agricoltura, e il sostegno di Regione, comuni di Arborea e Terralba, Coni nazionale e Federazione italiana sport equestri.

Centoventi i chilometri di percorso tra i territori di Arborea e Terralba, attraversando pinete e zone umide, prati e cespugliati di macchia mediterranea, litorale e borgo dei pescatori di Marceddì. La disciplina equestre predilige la partecipazione dei cavalli di razza araba, molto resistenti e dalla forte tempra fisica, ma raggiungono notevoli prestazioni anche gli angloarabi o i purosangue inglesi. In vista della 126esima edizione della Fieracavalli di Verona, in calendario dal 7 al 10 novembre 2024, gli spazi dell'Horse Country Resort ospiteranno il Premio regionale circuito Foals, dedicato ai puledri e alle puledre di uno e due anni, tra il 30 agosto e l'1 settembre. La competizione, valida per poter partecipare all'appuntamento veronese, si concluderà nel primo week end di ottobre con le finali dei puledri regionali (maschi e femmine) di tre anni. Le rassegne sono curate dal Circolo Ippico Grighine e dal Circolo Ippico Usignolo.

