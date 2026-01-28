Da Cabras a Oristano per rinnovare la carta d'identità, tra polemiche e disagi. Da qualche tempo, l’ufficio anagrafe del Comune di Oristano si vede costretto ad accogliere i cittadini di Cabras che chiedono di rinnovare il proprio documento, anche se non sono residenti nel capoluogo.

Questo accade soprattutto in caso di urgenza, come ad esempio in vista di un viaggio. A Cabras, infatti, non sempre la richiesta viene accettata, tanto che in molti hanno chiesto anche l'intervento del sindaco Andrea Abis. Ma non solo: gli stessi dipendenti del Comune di Cabras, vista l'urgenza richiesta dai cittadini, spesso consigliano di rivolgersi ad altri comuni limitrofi. Come Oristano, appunto, sia perché il documento può essere rinnovato in qualsiasi ufficio anagrafe sia perché qui è possibile accedere all'ufficio tutti i giorni senza prenotazione. Insomma, la procedura è più veloce.

A Cabras per poter prenotare è necessario chiamare, infatti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 10, mentre il mercoledì l'ufficio è chiuso. Un altro disagio riscontrato a Cabras è che non accettano i contanti, bisogna effettuare prima il pagamento. Per un anziano che non ha dimestichezza con la tecnologia, questo può creare un problema.

I dipendenti dell'ufficio anagrafe di Oristano dichiarano però di non poter svolgere anche il lavoro degli altri uffici e chiedono ai colleghi di Cabras di occuparsi delle richieste, anche di quelle urgenti.

Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, spiega: "È vero, il nostro ufficio è sguarnito: una dipendente è in maternità e chi la sostituisce sta ancora prendendo confidenza con il lavoro. Ecco perché i tempi si allungano. Ma ogni caso si può valutare. È anche vero, però che non sono a conoscenza del fatto che i cittadini vengano inviati in altri comuni. Chi ha avuto urgenze mi ha contattato e siamo subito intervenuti. Per quanto riguarda le prenotazioni, si tratta di un lavoro efficiente e organizzato che non crea code. Si chiama organizzazione. Ricordo poi a tutti coloro che sono ancora in possesso della carta d’identità cartacea che la stessa non sarà più valida a partire dal mese di agosto 2026. Invito pertanto a prenotare con adeguato anticipo l’appuntamento, al fine di non giungere all’ultimo momento utile per il rinnovo".

Abis ricorda poi che è possibile prenotare l'appuntamento anche online. Oggi però chi ha provato ad accedere tramite il sito istituzionale di Cabras ha constatato che il primo posto utile è il 3 marzo.

