La musica come strumento per valorizzare il territorio e il suo patrimonio naturale e culturale, per unire le comunità locali e per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte. Con questa consapevolezza la scuola civica di musica Alessandra Saba sarà al centro di un ricco programma di eventi che la vedranno impegnata fino a luglio. Tra le iniziative firmate dall’Istituzione del Comune di Marrubiu, c’è la seconda edizione estiva di “Canta e gioca con la classica”, che coinvolgerà i bambini dai 5 ai 10 anni a partire da giugno. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 maggio sul sito www.scuolacivicadimusicaalessandrasaba.it.

Le note degli allievi e dei docenti della scuola, poi, accompagneranno gli appuntamenti di “Monumenti Aperti” a Terralba (25-26 maggio), della manifestazione dedicata a “Sa Die e Sa Sardinia” ad Arcidano (27 maggio) e di “PaesArci” a Marrubiu (29 Maggio). «Visto l’ottimo riscontro registrato lo scorso anno - afferma il direttore della scuola, Andrea Piras - e constatata la chiusura annuale di tutte le attività extrascolastiche nel periodo estivo, abbiamo pensato di presentare ai Comuni convenzionati la seconda edizione di “Canta e gioca con la classica”. Il percorso si propone di guidare i bambini alla scoperta di una musica distante dal loro quotidiano, troppo spesso considerata difficile e accessibile a pochi. Attraverso l’apprendimento di alcuni elementi del linguaggio musicale, presentati in forma ludica si offriranno ai bambini semplici chiavi di lettura, grazie alle quali condurre un ascolto più consapevole e coinvolgente, trasformando così una musica apparentemente “vecchia e seria” in musica per giocare».

«L'iniziativa - aggiunge il sindaco di Marrubiu, Luca Corrias - rappresenta una brillante risposta alla crescente necessità di attività culturali e ricreative per i bambini durante l’estate, contribuendo non solo al loro sviluppo culturale, ma anche al loro benessere emotivo e sociale». Per partecipare al laboratorio, occorre avere un’età compresa tra i 5 e i 10 anni e compilare l’apposito modulo pubblicato sul sito internet della scuola. Il corso interessa i Comuni do Albagiara, Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Gonnosnò, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Ollastra, Pau, Pompu, San Nicolò D’Arcidano, Santa Giusta, Simaxis, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villaurbana e Villaverde.

© Riproduzione riservata