Cambio nella Giunta comunale di Tadasuni guidata dal sindaco Pierpaolo Pisu. L'assessore Domenico Porcu ha rassegnato Infatti le dimissioni e al suo posto è entrato a far parte dell'esecutivo il consigliere comunale Gian Luca Casula , al quale sono state assegnate le deleghe allo Sport, Cultura e Ambiente.

Avvicendamento anche nei banchi del Consiglio, considerato che Porcu ha lasciato anche i banchi della assemblea civica. Nella seduta di giovedì scorso è subentrato al suo posto Fabio Zedde, primo dei non eletti della lista “Rinascita per Tadasuni” che aveva vinto le elezioni nell’ottobre del 2021.

Il sindaco Pisu, chiarisce come l'assessore Porcu ha dovuto lasciare per motivi di carattere personale. “ A testimonianza di come non esiste davvero alcuna problematica interna- sottolinea il sindaco- posso dire che l’assessore dimissionario è rimasto all'interno del nostro gruppo e quando potrà. parteciperà anche alle riunioni. Colgo l'occasione per ringraziarlo di aver dato un contributo importante alla comunità”.

Nella stessa riunione il Consiglio ha anche approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e il documento Unico di Programmazione (Dup) periodo 2023-2025.

