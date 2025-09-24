Questa mattina il comandante provinciale dei Carabinieri di Oristano, colonnello Steven Chenet, ha ricevuto per un saluto ufficiale il capitano Antonio Zarrillo, recentemente trasferito dal Comando Generale di Roma al comando della Compagnia carabinieri di Ghilarza.

Il capitano Zarrillo, 32 anni, originario della provincia di Benevento, ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella dal 2008 al 2011 ed è diventato ufficiale dell’Esercito Italiano. Nel 2016 è entrato nell’Arma dei carabinieri frequentando l’Accademia Militare di Modena, per poi ultimare gli studi e conseguire la laurea in Giurisprudenza alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma.

Il suo ultimo incarico, dal settembre 2023 al settembre 2025, è stato al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova. Ha inoltre partecipato a una missione internazionale a Pristina (Kosovo), da settembre 2022 a luglio 2023, nell’ambito della missione MSU (Multinational Specialized Unit) – KFOR (Kosovo Force).

Nell’occasione, il comandante provinciale Chenet ha sottolineato come il Capitano Zarrillo avrà l’opportunità di fornire il suo contributo alla comunità ghilarzese, puntando sulla presenza sul territorio, la prossimità con i cittadini e il dialogo costante.

Il Colonnello Chenet ha anche salutato e ringraziato il Maggiore Nico Lamacchia, che dopo tre anni alla guida della Compagnia di Ghilarza ha assunto il comando della Compagnia di Viterbo, per il prezioso lavoro svolto.

