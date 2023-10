Gare annullate, sconcerto per una tragedia imprevedibile e un'inchiesta della procura.

Il Sardegna Jumping tour 2023 di Tanca Regia, a pochi chilometri da Abbasanta, si è chiuso nella maniera peggiore con la morte di Margherita Mayer, veterinaria cagliaritana 62enne. Una caduta fatale durante le prove nella prima giornata di gara.

Sono in corso accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e delle varie prescrizioni previste per questo tipo di concorso ippico.

I carabinieri della Compagnia di Ghilarza hanno subito visionato i filmati del warm up, il giro di prova prima del "percorso addestrativo per cavalli di quattro anni". Immagini chiare in cui appare da subito evidente che si è trattato di un incidente: nel primo pomeriggio di giovedì Margherita Mayer era in sella a Non plus ultra 12, una femmina di 16 anni, quando è accaduto l'imprevisto.

L'animale si è bloccato davanti all'ostacolo, ha urtato la barriera sistemata a un metro d'altezza, mentre l'amazzone è stata disarcionata cadendo all'indietro. Il cavallo le è finito addosso non lasciandole scampo. Tutti i disperati tentativi di rianimazione da parte dei medici non sono bastati per salvarle la vita. Una sequenza velocissima e drammatica, immortalata anche dal marito della donna che stava filmando la corsa.

