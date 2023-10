Dramma al Sardegna Jumping Tour 2023 in corso al Tanca regia di Abbasanta: l’amazzone Margherita Mayer, cagliaritana, è caduta da cavallo durante un salto ed è morta.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, durante il warm up. Nonostante i drammatici tentativi di rianimazione con l’intervento tempestivo dei medici, delle ambulanze di servizio e dell’elisoccorso, Mayer non ha ripreso conoscenza. La tragedia si è consumata sotto gli occhi del marito, veterinario, che stava riprendendo la performance.

L’annuncio arriva dagli organizzatori della manifestazione, in corso nell’impianto Agris. L’amazzone partecipava come tesserata del circolo ippico Is Alinos di Maracalagonis.

«L’organizzazione, le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell’evento ed i presenti alla tragica circostanza si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari», si legge in una nota.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata