Chiusa temporaneamente al traffico la provinciale 11, all’altezza del chilometro 43. Si tratta del tratto di strada compreso tra l’incrocio per Busachi in località Muscanni e il centro abitato di Ula Tirso. Verso le 9 questa mattina un masso è precipitano sulla strada, colpendo il paraurti di una vettura che in quel momento stava transitando. Fortunatamente nulla di grave, solo un grosso spavento. Ma subito è scattata l’allerta e sul poso, oltre che i carabinieri della stazione di Busachi, sono arrivate le squadre della Provincia e la ditta che si occupa di questo genere di interventi. La decisione è stata quella di interdire al traffico il tratto di provinciale. “Si invita l’utenza a non percorrere il tratto interessato e a utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità”, recita il comunicato diffuso dal Comune anche sui canali social. Appena qualche giorno fa un’altra frana aveva interessato un tratto di costone vicino a quello dove si è registrato un uovo crollo. Giovedì però la viabilità era stata ripristinata nel corso della giornata. Adesso la scelta da parte della Provincia di chiudere la viabilità per qualche giorno considerate anche le condizione meteio previste.

© Riproduzione riservata