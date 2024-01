Il Comune di Cabras tende la mano alle donne in gravidanza ma anche ai genitori dei bambini fino ai due anni. L’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Abis poco fa, durante il Consiglio comunale, ha approvato il regolamento per gli stalli rosa, aree di sosta riservate a gestanti e neo genitori e contrassegnate attraverso una segnaletica orizzontale e verticale specifica. Il provvedimento, che è stato approvato unanimità, in mancanza di un regolamento nazionale rappresenta un contributo sociale rilevante per le donne in stato di gravidanza e le famiglie con figli in tenera età, che potranno evitare non solo la prolungata ricerca di un parcheggio ma anche le attività connesse alle manovre di posteggio, soprattutto nel periodo finale della gravidanza o nei primi mesi di vita dei bambini.

Sarà la Giunta, successivamente, a individuare le zone nelle quali adibire gli stalli contrassegnati con il colore rosa, tenendo in considerazione la necessità di garantire la vicinanza ai servizi pubblici e favorire la mobilità all’interno del territorio comunale, consentendo di parcheggiare il veicolo in maniera agevole. Per usufruire dello stallo, previsto dall’articolo 188 bis del Codice della Strada, verrà rilasciato ai residenti un apposito pass sulla base del regolamento comunale appena approvato.

Per ottenere il pass le gestanti dovranno presentare un apposito modulo di richiesta accompagnato dal certificato medico attestante lo stato di gravidanza nonché la data presunta del parto; il genitore deve invece presentare un’autocertificazione. In entrambi i casi è obbligatoria per legge l’imposta di bollo di 16 euro. Durante la sosta nello stallo rosa, il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo, unitamente all’indicazione dell’orario di arrivo su apposito disco orario. Nel caso di utilizzo del permesso rosa da parte di un genitore di un minore di due anni, il minore dovrà essere presente in auto assieme al genitore.

© Riproduzione riservata